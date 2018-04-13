Polis ve jandarmadan dolandırıcılara büyük darbe

Muş’ta çalıntı, icralık ve haciz yakalamalı araçları düşük fiyatlara satarak haksız kazanç sağlayan 4 dolandırıcı gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Malazgirt ilçesinde ve civar köylerinde çalıntı, icralık ve haciz yakalamalı araçları düşük fiyatlara satarak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik KOM Şube Müdürlüğü ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "12 Nisan 2018 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsın Konakkuran beldesinde ikamet eden iki şahsın ve Aşağıgıcık köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramalarda; 1 adet 10 F 5120 plakalı traktör (haciz yakalamalı), 1 adet 25 DC 840 plakalı traktör (çalıntı), 1 adet plakasız traktör (icralık), 1 adet plakasız motosiklet (çalıntı), 1 adet plakasız ATV aracı (çalıntı), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 10 BN 227 çalıntı plaka levhası ve 63 UA 976 çalıntı plaka levhası, 4 adet Roma dönemine ait bronz sikke, 1 adet senet defteri ve 1 adet veresiye defteri, 1 adet oto alım-satım mukabelesi ibareli defter ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin de adli işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.