Polis ve sahte polislere operasyon: 5 gözaltı

Diyarbakır ve İstanbul’da kendisini polis olarak tanıtıp eğlence mekanlarında bulunan yabancı uyruklu kadınlara işlem yapılmasını engellemeye çalışan şahıslarla onlara yardım eden polislere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ü tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince fuhşa aracılık, fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, soruşturma kapsamındaki bazı şüphelilerin, şüpheli olan polis memurları ile birlikte hareket ederek kendilerini emniyet mensubu olarak lanse ettikleri, umuma açık eğlence mekanlarına yapılacak denetim ve uygulamaları önceden haberdar ederek mekan ile mekanda bulunan yabancı uyruklu şahıslar hakkında işlem yapılmasını engellemeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kendisini polis memuru olarak gösteren ve tanıtan şüpheli T.A. adına sahte polis kimlik kartı temin ettikleri anlaşılmış ancak yapılan çalışmalarla şahsın bu kimliği kullanmasına imkan verilmeyerek engellenmiştir” denildi.
3 kişi tutuklandı
Açıklamada, Diyarbakır ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, şahısların Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, polis memuru K.B. ve kendisini polis olarak tanıtan T.A. ile bu şüpheli şahsa sahte polis kimlik kartı temin eden M.D. isimli şahısların sevk edildiği mahkemece tutuklandığı, polis memuru R.T. ile yine kendisini polis memuru olarak tanıtan G.A. isimli şahısların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.
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