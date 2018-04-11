Polis yakaladığı uyuşturucu hapları “Afrin” yazarak sergiledi

Denizli’de polis, operasyonda ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı “Afrin” yazarak sergiledi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratlar üzerine harekete geçerek 2 operasyon düzenledi. İlk operasyonda ekipler bir şahsı 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 75 adet methadone isimli uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.
İkinci operasyon da yine 15 Mayıs Mahallesi’nde yapıldı. Ekipler bir aparta düzenledikleri operasyonda dairedeki yastıklar içerisinde gizlenmiş halde bin 615 adet methadone hap ele geçirdi. Ekipler, ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı Afrin yazarak sergiledi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum