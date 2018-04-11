HABER

Polis yakaladığı uyuşturucu hapları “Afrin” yazarak sergiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 12:58 | Son Güncelleme

Denizli’de polis, operasyonda ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı “Afrin” yazarak sergiledi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratlar üzerine harekete geçerek 2 operasyon düzenledi.

Denizli’de polis, operasyonda ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı “Afrin” yazarak sergiledi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratlar üzerine harekete geçerek 2 operasyon düzenledi. İlk operasyonda ekipler bir şahsı 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 75 adet methadone isimli uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.
İkinci operasyon da yine 15 Mayıs Mahallesi’nde yapıldı. Ekipler bir aparta düzenledikleri operasyonda dairedeki yastıklar içerisinde gizlenmiş halde bin 615 adet methadone hap ele geçirdi. Ekipler, ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı Afrin yazarak sergiledi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.