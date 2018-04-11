Polis yakaladığı uyuşturucu hapları “Afrin” yazarak sergiledi

Denizli’de polis, operasyonda ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı “Afrin” yazarak sergiledi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratlar üzerine harekete geçerek 2 operasyon düzenledi. İlk operasyonda ekipler bir şahsı 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 75 adet methadone isimli uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

İkinci operasyon da yine 15 Mayıs Mahallesi’nde yapıldı. Ekipler bir aparta düzenledikleri operasyonda dairedeki yastıklar içerisinde gizlenmiş halde bin 615 adet methadone hap ele geçirdi. Ekipler, ele geçirdikleri bin 690 adet uyuşturucu hapı Afrin yazarak sergiledi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.