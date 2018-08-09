Polis, yaşlı adamı 170 bin lira dolandırılmaktan kurtardı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler U.K., M.K. ve S.K. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.
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