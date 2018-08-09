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Polis, yaşlı adamı 170 bin lira dolandırılmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Polis, yaşlı adamı 170 bin lira dolandırılmaktan kurtardı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri ayrıca bankadan çektiği tüm birikimi olan 170 bin lirayı dolandırıcıya vermek üzere olan yaşlı adamı da son anda kurtararak Yusuf Y. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.
Telefon dolandırıcıları, telefonla irtibata geçtikleri bir kişiyi 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diyerek para istedi. Dolandırıcılara inanan kişi, yaklaşık 10 bin lira ile evdeki tüm ziynet eşyalarını verdi. 3 kişiyi daha dolandırmaya çalışan 3 şüpheli, ihbar üzerine polisin takibine takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerden U.K. ve M.K. kısa sürede yakaladı. Paralarla kaçan S.K. ise şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına alındı. S.K.'nın üzerinde paranın bir bölümü ile 4 adet bilezik, 4 yüzük, 1 adet cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, kolye ve küpeler ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde ise başka bir dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Yaşlı bir adamın bankadan tüm birikimini çekerek dolandırıcılara vereceğini öğrenen sivil polis ekipleri tüm bankalarda önlem aldı. Dolandırılmaya çalışan şahsı banka önünde tespit eden polis ekipleri, taksi şoförüyle bağlantıya geçti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polisin yönlendirmesiyle bankadan parasını çekti. Bir süre sonra dolandırıcı Yusuf Y., yaşlı adamdan parayı almak için yanına geldi. Polis ekipleri, bu sırada suçüstü yaparak Yusuf Y.'yi gözaltına aldı. Kaçmaya çalışan Yusuf Y., kaşından hafif yaralandı. Sağlık kontrolüne götürülen Yusuf Y., ardından emniyete götürüldü.
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Polis, yaşlı adamı 170 bin lira dolandırılmaktan kurtardıPolis, yaşlı adamı 170 bin lira dolandırılmaktan kurtardıPolis, yaşlı adamı 170 bin lira dolandırılmaktan kurtardı

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