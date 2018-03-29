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Polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan G.K.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan G.K. otomobiliyle polis memuru E.E.Ö.'ye çarparak kaçtı. Söke ilçesinde yakalanan sürücü G.K. ve yanındaki İ.S. gözaltına alındı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Kavşağı'nda meydana geldi. Görevli trafik polisi E.E.Ö., şüpheli bir otomobili durdurmak istediği sırada sürücü G.K. 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Bu sırada otomobilini kendisini engellemeye çalışan polis memuru E.E.Ö.'nün üzerine süren G.K., çarparak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuru E.E.Ö.'yü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan polis memuru ardından Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis E.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobili tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücü G.K. ve yanındaki İ.S.'yi Söke ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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