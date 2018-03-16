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Polise rüşvet teklif eden şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’de kendisine 488 lira trafik cezası uygulayan polise ruhsat içinde 50 lira uzatan bir kişi, rüşvetten gözaltına alındı.Balıkesir’de trafik ekipleri, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen "dijital takograf" denetimi yaptı.

Balıkesir’de kendisine 488 lira trafik cezası uygulayan polise ruhsat içinde 50 lira uzatan bir kişi, rüşvetten gözaltına alındı.
Balıkesir’de trafik ekipleri, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen "dijital takograf" denetimi yaptı. Susurluk’ta kamyonlar ve ağır tonajlı araçlara yönelik trafik uygulaması yapan polis ekipleri, R.A. idaresindeki aracı durdurdu. Görevli memurlar tarafından takograf kontrolü yapıldıktan sonra şahsa 488 lira para cezası kesildi. Bunun üzerine R.A. polis ekiplerine ruhsat arasına sıkıştırılmış 50 lira rüşvet teklif ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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