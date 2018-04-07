Polise rüşvet vermek isteyince gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kendisine trafik cezası uygulayan görevli 2 polis memuruna ruhsat içinde 100 lira rüşvet vermek isteyen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı uygulama noktasında uygulama yapan Fethiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli 2 polis memuru, uygulama sırasında özel izne bağlı yük taşıyan bir tırı ve artçı aracı durdurdu. Polis ekiplerinin tır şoföründen evraklarını istemesi üzerine şüpheli S.Y. ruhsat içinde 100 lira uzatarak aracın görmezden gelinmesini istedi.
Bunun üzerine trafik polisi ekibi, uygulama noktasında bulunan Fethiye Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine S.Y.’yi teslim etti. Görevli polis memurlarına rüşvet teklif ettiği iddia edilen S.Y.’nin gözaltına alındığı, sürücüye emniyet kemeri kullanmamak ve özel izne bağlı olarak taşınan yük hakkında gerekli tedbirleri almamaktan gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.
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