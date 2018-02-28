Polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. ve M.U. 3 kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu 2 polis memuru yaralanırken, polislere saldırdıkları ileri sürülen T.K.(25), B.K.(20) ve A.K.(34) yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi, "görevli memuru kasten yaralama, görev yaptırmamak için direnme ve polise mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.
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