Polisi görünce kaçan torbacı yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışan torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şahsın üzerinde satışa hazır 75 fişek eroin ele geçirildi.

Çorlu’da devriye görevi ifa eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerini Cemaliye Mahallesi’nde gören şüpheli kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheliyi yakalayan polis ekipleri şahsın M.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelinin üzerinde satışa hazır fişekler halinde 73 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen şahıslara yönelik etkin ve kararlı çalışmasının devam ettiği belirtildi.