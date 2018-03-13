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Polisi görünce kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da uygulama noktasında polis ekiplerini görünce motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uygulama noktasında polis ekiplerini görünce motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinile bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, motosikletli iki kişinin görevlileri görerek araçların arasından kaçmaya çalıştığını, motorun arka tarafında oturan şahsın yere siyah bir poşet attığını tespit etti. Şüphelileri yakalayan polis ekibi, üzerlerinde yaptığı aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Yere atılan poşette 50,5 gram sentetik kannabinoid bonzai uyuşturucu bulundu.
Kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklete el koyan ekipler, Y.Ş. ve B.Y’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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