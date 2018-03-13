Polisi görünce kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ’da uygulama noktasında polis ekiplerini görünce motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinile bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, motosikletli iki kişinin görevlileri görerek araçların arasından kaçmaya çalıştığını, motorun arka tarafında oturan şahsın yere siyah bir poşet attığını tespit etti. Şüphelileri yakalayan polis ekibi, üzerlerinde yaptığı aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Yere atılan poşette 50,5 gram sentetik kannabinoid bonzai uyuşturucu bulundu.
Kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklete el koyan ekipler, Y.Ş. ve B.Y’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı
Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum