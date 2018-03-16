Polisi karşısında görünce balkondan atladı; iki ayağı kırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da çeşitli suçlardan aranan F.D. (24), karşısında polisi görünce 2'nci kattan atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 8 aranması ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., zil çalınca kapıyı açtı. Karşısında polisi gören F.D., hemen kapıyı kapatıp, balkona çıktı. Pencere önüne yapılan beton sundurma üzerine basan F.D., yan bina altındaki iş yerinin atermit çatısı üzerine atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D., o halde kaçmaya başladı. F.D., çevredekilere peşindekilerin polis olduğunu belirterek, söylememelerini istedi. Bir sokak ötede apartmanın bahçesine saklanan F.D, takip eden polisler tarafından yakalandı. F.D., çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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