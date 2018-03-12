Polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapmak isteyen polis memuru Mehmet Çelik'i (47) bıçaklayarak şehit eden Serhat Ceyhan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen 6 Mart'ta, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak'ta meydana gelen olayda, polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban, yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'a GBT sorgusu yapmak istedi. Ceyhan kimliğini vermeyince polis memurları gözaltına almak istedi. Bu sırada Serhat Ceyhan, yanındaki bıçağı çekip, polis memurlarına saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memurlarından Mehmet Çelik, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu, Osman Çoban ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin etkisiz hale getirmek için tabancayla vurduğu Ceyhan, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek ve yaralamak' suçlarından tutuklandı.

Olay anında şehit polis Mehmet Çelik'in yanında bulunan ve yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru Osman Çoban, üzerinde ehliyet ya da kimlik bulunmadığını söylediği zanlının asker kaçağı olduğunu tespit ettiklerini, form doldurduktan sonra kendisini serbest bırakacaklarını söylediklerini belirtti. Formu almak için polis otosuna gittiğinde, Çelik ile Ceyhan'ın boğuştuğunu gördüğünü söyleyen Çoban, "Müdahale etmek için yanlarına gittiğimde yüzüme bıçak darbesi isabet edince, elinde bıçak olduğunu anladım. Etkisiz hale getirmek için 3 el ateş ettim ve kelepçeledim. Tüm çabalarıma rağmen maalesef arkadaşımı kurtaramadım" dedi.

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