HABER

Polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapmak isteyen polis memuru Mehmet Çelik'i (47) bıçaklayarak şehit eden Serhat Ceyhan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapmak isteyen polis memuru Mehmet Çelik'i (47) bıçaklayarak şehit eden Serhat Ceyhan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Geçen 6 Mart'ta, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak'ta meydana gelen olayda, polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban, yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'a GBT sorgusu yapmak istedi. Ceyhan kimliğini vermeyince polis memurları gözaltına almak istedi. Bu sırada Serhat Ceyhan, yanındaki bıçağı çekip, polis memurlarına saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memurlarından Mehmet Çelik, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu, Osman Çoban ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin etkisiz hale getirmek için tabancayla vurduğu Ceyhan, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek ve yaralamak' suçlarından tutuklandı.
Olay anında şehit polis Mehmet Çelik'in yanında bulunan ve yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru Osman Çoban, üzerinde ehliyet ya da kimlik bulunmadığını söylediği zanlının asker kaçağı olduğunu tespit ettiklerini, form doldurduktan sonra kendisini serbest bırakacaklarını söylediklerini belirtti. Formu almak için polis otosuna gittiğinde, Çelik ile Ceyhan'ın boğuştuğunu gördüğünü söyleyen Çoban, "Müdahale etmek için yanlarına gittiğimde yüzüme bıçak darbesi isabet edince, elinde bıçak olduğunu anladım. Etkisiz hale getirmek için 3 el ateş ettim ve kelepçeledim. Tüm çabalarıma rağmen maalesef arkadaşımı kurtaramadım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.