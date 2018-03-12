Polisi şehit eden zanlı tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde rutin kontroller sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan ve bir polisi şehit eden, bir polisi de yaralayan zanlı tutuklandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan ve polis memuru Mehmet Çelik’i (47) bıçaklayarak şehit eden, polis memuru Osman Çoban’ı da yaraladıktan sonra vurularak Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen zanlı Serhat C.’nin (21) tedavisi tamamlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen zanlı, “kasten öldürmek ve yaralamak” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, polis memurunun şehit edildiği olayda kaşına isabet eden bıçakla yaralanan polis memuru Osman Çoban’ın saldırıyı anlattığı ifadesi ortaya çıktı. Ekip arkadaşı Mehmet Çelik ile birlikte sabah saat 04.15 sıralarında yolda şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptıklarını anlatan Çoban, üzerinde ehliyet ya da kimlik bulunmadığını beyan eden zanlının verdiği TC kimlik numarası üzerinden Pol-Net araştırması yaptıklarını söyledi. Çoban, ifadesinde asker kaçağı olduğu için araması çıkan Serhat C.’ye form doldurmasının ardından kendisini serbest bırakacaklarını söylediklerini ve 15 gün içinde askerlik şubesine gitmesi gerektiğini belirttiklerini dile getirdi. İlgili formu almak için ekip otosuna gittiği sırada arkadaşı Mehmet Çelik ile zanlının bir otomobilin ön kaputunda boğuştuklarını gördüğünü belirten Çoban, müdahale etmek için koştuğunu, şüphelinin salladığı bıçağın gözünü sıyırdığını anlatarak, "Elinde bıçak olduğunu bana doğru sallayınca anladım. İlk önce Mehmet ile yumruklaştığını düşünmüştüm. Sonra 3 el ateş ederek zanlıyı etkisiz hale getirerek kaçmasın diye kelepçeledim. Hemen olay yerine ambulans çağırdım. Müdahale ettim ama arkadaşımı kurtaramadım” dedi.