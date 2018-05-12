Polisim' diyerek dolandırmak istedi

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtıp Atike A.'yı (59) dolandırmak isteyen Mehmet Emin A.(24), polis ekiplerince yakalandı. Antalya'da, Atike A.'yı telefonla arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan Mehmet Emin A., evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine Atike A., 115 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. İhbar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Atike A.'dan, yeniden arayan dolandırıcıya eve gelerek parayı almasını söylemesini istedi. Polis ekiplerinin talimatı doğrultusunda hareket eden Atike A., şüpheliden Muratpaşa ilçesindeki evine gelmesini istedi. Bir süre sonra parayı almaya gelen Mehmet Emin A., gerçek polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan Mehmet Emin A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum