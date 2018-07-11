Polisin çağrı merkezi baskını kamerada

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da kurdukları çağrı merkeziyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen iş yerine yapılan baskın görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurdukları çağrı merkezinde telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen ve yakalanıp gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu kentte bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir iş yerine ve aynı iş yerinde çalıştığı tespit edilen 25 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 25 cep telefonu, 14 harddisk, harici depolama harddiski, 4 USB bellek, 12 ajanda ile çok sayıda satış notlarına ait evraklar ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yerinde çalışanların SGK kayıtlarının yapılmadığının tespit edilmesi üzerine iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. Ayrıca işlem başlatılan 25 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı, 18 şüphelinin ise cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra aynı gün salıverildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli 'Bilişim sistemlerini kullanmak sureti ile nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

