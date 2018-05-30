HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polisin dikkati ile 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.

Polisin dikkati ile 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir banka şubesinden elinde poşetle çıkıp telaşlı halde yürüyen Süleyman Ö.'nün durumundan şüphelendi. Ekiplerinin yanına gittiği Süleyman Ö., polislere, kendisini telefonla bir kişinin aradığını söyleyerek, "Bu kişi kendisini bana polis olarak tanıttı. Terör örgütü ile bağlantımın olduğunu belirlediklerini, bundan kurtulmam için bir banka şubesindeki hesaba 100 bin lira para yatırmam gerektiğini söyledi. Bende paramın olduğu banka şubesinden 100 bin lira çektim. Poşet içerisine koyduğum bu paraları diğer bankaya götürüp onların verdiği hesaba yatıracağım" dedi.
Polisler, Süleyman Ö.'ye, hiç bir kamu görevlisinin bu şekilde kimseye telefon etmeyeceğini, bunu yapan kişilerin telefon dolandırıcıları olduğunu söyledi. Süleyman Ö., kendisini dolandırılmaktan son anda kurtaran polislere teşekkür etti. Süleyman Ö., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Polisin dikkati ile 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan kurtulduPolisin dikkati ile 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Van'da kaybolan 6 yaşındaki kızı jandarma bulduVan'da kaybolan 6 yaşındaki kızı jandarma buldu
3 liseliye 'basit yaralama' cezasından, kitap okuyarak kurtuldu3 liseliye 'basit yaralama' cezasından, kitap okuyarak kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.