Polisin dikkati ile 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir banka şubesinden elinde poşetle çıkıp telaşlı halde yürüyen Süleyman Ö.'nün durumundan şüphelendi. Ekiplerinin yanına gittiği Süleyman Ö., polislere, kendisini telefonla bir kişinin aradığını söyleyerek, "Bu kişi kendisini bana polis olarak tanıttı. Terör örgütü ile bağlantımın olduğunu belirlediklerini, bundan kurtulmam için bir banka şubesindeki hesaba 100 bin lira para yatırmam gerektiğini söyledi. Bende paramın olduğu banka şubesinden 100 bin lira çektim. Poşet içerisine koyduğum bu paraları diğer bankaya götürüp onların verdiği hesaba yatıracağım" dedi.
Polisler, Süleyman Ö.'ye, hiç bir kamu görevlisinin bu şekilde kimseye telefon etmeyeceğini, bunu yapan kişilerin telefon dolandırıcıları olduğunu söyledi. Süleyman Ö., kendisini dolandırılmaktan son anda kurtaran polislere teşekkür etti. Süleyman Ö., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
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