HABER

Polisin dikkati yaşlı kadını dolandırmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, bir banka önünde cep telefonuyla konuşurken gördükleri H.T.

Polisin dikkati yaşlı kadını dolandırmaktan kurtardı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, bir banka önünde cep telefonuyla konuşurken gördükleri H.T. (68) adlı kadını, durumundan şüphelenerek dolandırılmaktan son anda kurtardı.
Cep telefonundan H.T.'yi arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bankadaki paralarınızı sahte belgelerle çekecekler. Gidip bankada bulunan paralarınızı çekin ve size vereceğimiz hesaba havale edin" dedi. Arifiye Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giden H.T.'nin sürekli cep telefonuyla konuştuğunu gören devriye gezen polis ekipleri durumdan şüphelendi. Polisler, bankaya girip hesabındaki 8 bin Euro ile 4 bin doları telefon dolandırıcılarının hesabına yatırmak isteyen H.T.'yi engelledi. Polis ekipleri, H.T.'ye, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu belirtti. Dolandırılmaktan son anda kurtulan H.T. polislere teşekkür etti. Polisler, H.T.'yi dolandırmaya çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
İki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölüİki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölü
Beykoz'da fabrika yangını (1)Beykoz'da fabrika yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.