Polisin dikkati yaşlı kadını dolandırmaktan kurtardı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, bir banka önünde cep telefonuyla konuşurken gördükleri H.T. (68) adlı kadını, durumundan şüphelenerek dolandırılmaktan son anda kurtardı.
Cep telefonundan H.T.'yi arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bankadaki paralarınızı sahte belgelerle çekecekler. Gidip bankada bulunan paralarınızı çekin ve size vereceğimiz hesaba havale edin" dedi. Arifiye Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giden H.T.'nin sürekli cep telefonuyla konuştuğunu gören devriye gezen polis ekipleri durumdan şüphelendi. Polisler, bankaya girip hesabındaki 8 bin Euro ile 4 bin doları telefon dolandırıcılarının hesabına yatırmak isteyen H.T.'yi engelledi. Polis ekipleri, H.T.'ye, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu belirtti. Dolandırılmaktan son anda kurtulan H.T. polislere teşekkür etti. Polisler, H.T.'yi dolandırmaya çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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