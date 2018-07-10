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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişiye biber gazlı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayan, ehliyetsiz ve alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Ali D., 50 metre sonra durarak, arkadaşını direksiyona geçirmeye çalıştı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayan, ehliyetsiz ve alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Ali D., 50 metre sonra durarak, arkadaşını direksiyona geçirmeye çalıştı. Durumu fark eden polisin üzerine otomobili süren Ali D. ile araçtaki 2 kişi, biber gazlı müdahaleyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Ali D. yönetimindeki 55 ACY 95 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen kaçan sürücü, 50 metre sonra durdu. Ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu öne sürülen Ali D., yanında oturan arkadaşı Mustafa D.'yi direksiyon başına geçirmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, araçtakilerin aşağı inmesini istedi. Bu sırada otomobili hareket ettiren Ali D., polis memurunun üzerine sürdü. Ali D., araçla fazla ilerleyemeden diğer ekipler tarafından durduruldu. Polis ekipleri, bu kez kendilerine zorluk çıkaran Ali D. ile yanındaki 2 kişiyi araçtan indirip, gözaltına almak istedi. Direnen 3 kişi, biber gazı ve cop ile müdahale edilerek, etkisiz hale getirilip, yere yatırıldı. Arbede sırasında bazı polisler de biber gazından etkilendi. Olayı merak edip, çevrede toplanan kişilerin arasında sürücü Ali D. ile araçtaki Mustafa D. ve Bayram D. güçlükle gözaltına alındı.

BABASINDAN AYRILMAYINCA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan testte Ali D., 1.00 promil alkollü çıkarken, ehliyetine de 6 ay önce el koyulduğu belirlendi. Olaya karışanlardan birinin oğlu olduğu öğrenilen ve uzun süre gözyaşı döken küçük çocuk, babasından ayrılmak istemeyince aynı araçla polis merkezine götürüldü.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN PAYLAŞIM

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabından otomobilin MOBESE kamerası kaydından çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Arabası kuş, sürücü belgesi boş, egzozunda bağırtı hoş, koş polis koş. Oh ne güzel. Bu işe ilaç şahin var, yetmezse yunus da var" dedi.

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