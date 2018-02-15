Polisin durduğu araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sanayi kavşağında yapılan genel uygulamada durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 18 gram eroin, 20 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 450 TL para, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet dipçik, 1 adet parçalara ayrılmış av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği, 72 adet tabanca mermisi, 10 adet fitilli torpil, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.F. hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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