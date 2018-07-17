HABER

Polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü H.Y.

Polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü kendini vurdu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü H.Y. (39), tabancasını başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya yük getiren H.Y. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Aracını kenara çeken H.Y., polislerin geldiğini görünce yanındaki tabancayla başına bir el ateş etti. Ağır yaralanan sürücü, polisin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan H.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü kendini vurduPolisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü kendini vurdu

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Kasa hırsızlar güvenlik kamerasındaKasa hırsızlar güvenlik kamerasında
112 Acil çalışanı Tuğba, kazada ağır yaralandı112 Acil çalışanı Tuğba, kazada ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.