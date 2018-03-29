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Polisin durmasını istediği otomobil sürücüsü kaçarken 2 araca çarptı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak isterken, minibüs ile başka otomobile çarptı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak isterken, minibüs ile başka otomobile çarptı. Kazada kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, meydana geldi. Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde polis ekipleri, 48 E 6637 plakalı otomobili kullanan Atakan G.'yi şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Atakan G., ekipler tarafından takip edildi. Bu sırada Atakan G., Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde önce Samet Kılıç'ın kullandığı 26 BB 603 plakalı minibüse, ardından da Barış Garip yönetimindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarpıp, kaçmaya devam etti. Kazada, kaldırımdaki MOBESE direğinde de hasar meydana geldi. Polis ekipleri, Atakan G.'yi Şarhöyük Mahallesi'nde yakaladı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Atakan G. ile diğer araçlardaki Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Acil serviste tedavileri yapılan yaralıların taburcu edildiği, alkollü olduğu öne sürülen Atakan G.'nin ise gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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