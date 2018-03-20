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Polisin ikna etmeye çalıştığı genç, av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde annesini ve komşularını av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, olay yerine elen polis tarafından ikna edilmeye çalışıldığı sırada polisin üzerine doğru koşarak çevreye gelişigüzel ateş etti.

Polisin ikna etmeye çalıştığı genç, av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde annesini ve komşularını av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, olay yerine elen polis tarafından ikna edilmeye çalışıldığı sırada polisin üzerine doğru koşarak çevreye gelişigüzel ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen Ö.E., annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit etmeye başladı. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alıp Ö.E.’yi telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştı. İkna çalışması sırasında Ö.E. bir anda polisin bulunduğu bölgeye doğru koşarak gelişigüzel ateş etmeye başladı. Olayda polisin yanında bulunan Ö.E.’nin dayısı İ.M.E. saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanırken olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Ö.E.’nin etrafa ateş ettiğini gören ve elindeki silahı almaya çalışan Mehmet D. isimli vatandaş ile Ö.E. bir süre boğuştu. Polisin de yardımıyla Ö.E.’nn elindeki silah alınıp etkisiz hale getirilirken Mehmet D., boğuşma sırasında kırılan cam parçaları sebebiyle başından hafif şekilde yaralandı. Ö.E. polis tarafından gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar şüphelinin üzerine yürümek istedi. Olay yerindeki jandarma ve polis vatandaşlara engel olurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisin ikna etmeye çalıştığı genç, av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı

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