HABER

Polisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli 3 ilde iki uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Polisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde iki uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada iki suç örgütünün yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. İzmir merkezli Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçeleri ile Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 2 insansız hava aracı, özel harekat ekipleri ve 70 ekipten oluşan 160 polis katıldı. Operasyonda 4 de narkotik dedektör köpeği kullanıldı. Yapılan baskınlarda ‘'meşe' diye tabir edilen satışa hazır halde yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tüfek, ruhsatsız 1 tabanca ile 10 tüfek fişeği, 3 hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Polisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildiPolisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildiPolisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
'Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!''Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.