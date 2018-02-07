Polisin şüphe üzerine durdurduğu şahıslar hırsızlık olayının failleri çıktı

Isparta’da kapanan bir alışveriş merkezinden yaklaşık 3 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi polisin şüphesi üzerine yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 04.00 sıralarında Isparta Işıkkent Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, ellerinde makaraya sarılı kablo ile ilerleyen 2 kişiden şüphelendi. Durdurulan Somali uyruklu A.A.S. ve Z.A. isimli şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını yaptıktan sonra ellerindeki malzemeyi inceleyen polis, yaklaşık 200 kilogram bakır kablo bulunan makaranın kapanan bir alışveriş merkezinden çalındığını tespit etti.
Araştırmasını derinleştiren Hırsızlık Bürosu Ekipleri, olaya karışan Y.T.’yi de tespit ederek kısa süre sonra yakaladı. Yakalanan Y.T.’de ayrıca, aynı alışveriş merkezinden çalındığı belirlenen bin 200 TL değerinde kuruyemiş ve çay ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan A.A.S, Z.A. ve Y.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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