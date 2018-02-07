HABER

Polisin şüphe üzerine durdurduğu şahıslar hırsızlık olayının failleri çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:29 | Son Güncelleme

Isparta’da kapanan bir alışveriş merkezinden yaklaşık 3 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi polisin şüphesi üzerine yakalandı.Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 04.00 sıralarında Isparta Işıkkent Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, ellerinde makaraya sarılı kablo ile ilerleyen 2 kişiden şüphelendi.

Isparta’da kapanan bir alışveriş merkezinden yaklaşık 3 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi polisin şüphesi üzerine yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 04.00 sıralarında Isparta Işıkkent Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, ellerinde makaraya sarılı kablo ile ilerleyen 2 kişiden şüphelendi. Durdurulan Somali uyruklu A.A.S. ve Z.A. isimli şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını yaptıktan sonra ellerindeki malzemeyi inceleyen polis, yaklaşık 200 kilogram bakır kablo bulunan makaranın kapanan bir alışveriş merkezinden çalındığını tespit etti.
Araştırmasını derinleştiren Hırsızlık Bürosu Ekipleri, olaya karışan Y.T.’yi de tespit ederek kısa süre sonra yakaladı. Yakalanan Y.T.’de ayrıca, aynı alışveriş merkezinden çalındığı belirlenen bin 200 TL değerinde kuruyemiş ve çay ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan A.A.S, Z.A. ve Y.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Canlı canlı kolunu yediler!

Canlı canlı kolunu yediler!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

AK Partili 8 başkan istifa etti

AK Partili 8 başkan istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.