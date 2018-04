Adana’da polisin "şüpheli ölüm" taktiğiyle 2 gün önce babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan torun suçunu itiraf etti. Babaannesini para vermediği için çarşafla boğarak öldürdüğünü söyleyen torun tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Nisan günü Seyhan ilçesi Küçük Dikili mevkisi Kavaklı Mahallesi 100037 Sokakta meydana geldi. 83 yaşındaki Elif Tul’dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Evin kapısını açmak istediler ancak açamayınca polisten yardım istedi.

Eve itfaiye ekiplerinden önce torunu girdi

Cumhuriyet Savcısından izinle kilidi itfaiye ve polis ekipleri açtı. Bu arada orada bulunan yaşlı kadının torunu İsmail C. (27) kapı açılır açılmaz polis ve itfaiye ekiplerinden önce içeri girip bağırarak babaannem ölmüş diye dışarı çıkıp ağlamaya başladı. Yaşlı kadının çocukları ve torunları da bunun üzerine gözyaşlarına boğulurken mahalleli tarafından güçlükle sakinleştirildi. İsmail C. de olay yerinden bir an olsun ayrılmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri evde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede eve zorla girilmediği ve yaşlı kadının cebinde bulunan bin liranın alınmadığını tespit etti.