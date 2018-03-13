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Polisin yazdığı ceza nedeniyle uzaklaştırıldığı iddialarına emniyetten açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde bir polisin ‘usulsüz çakar kullanımı’ nedeniyle ceza yazdığı için görevden uzaklaştırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında polis memurunun bir araca ‘Usulsüz çakar kullanımı’ nedeniyle ceza yazdığı için görevden uzaklaştırıldığı iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde bir polisin ‘usulsüz çakar kullanımı’ nedeniyle ceza yazdığı için görevden uzaklaştırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında polis memurunun bir araca ‘Usulsüz çakar kullanımı’ nedeniyle ceza yazdığı için görevden uzaklaştırıldığı iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yazılı, görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde ‘Bir polis memurunun durdurduğu araca yazdığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı içeriği ile yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Olayın 28 Şubat 2018 günü ilimiz Fatih ilçesi Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında meydana geldiği, görevlilerimiz tarafından ‘usulsüz çakar kullanımı’ nedeniyle durdurulan bir aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir. İlgili başpolis memuruna uygulama noktasından sorumlu olmasına rağmen durdurulan aracı işlem yapmadan 50 dakika bekleterek vatandaşa kötü muamelede bulunması, görev yerinde personelin yoklamasını almaması ve görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmemesi hususlarından idari soruşturma başlatılmış, Valilik Makamınca hakkında ‘görevden uzaklaştırma’ tedbiri uygulanmıştır” denildi.

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