'Polisiz' diyerek dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları ileri sürülen ve gelen şikayetler üzerine jandarma tarafından Sultanhisar ilçesinde yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Dün saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, Donduran Mahallesi'nde yaşayan Osman Kara'yı (82) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan, ardından da evine giden N.H. ve T.Y. içeri girmek istedi. Ancak Kara'nın kendilerine kimlik sorması üzerine 2 şüpheli, paniğe kapılıp kaçtı. Kara, durumu yakınları aracılığıyla jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, mobese kameralarından şüphelilerin içinde bulunduğu, kiralık olduğu tespit edilen otomobili, Sultanhisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Düzenlenen operasyonla dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından sabıkalı N.H. ve T.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Yenipazar ilçesinde de 5 yaşlı kişiyi ev telefonlarından arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık girişiminde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki aramada, ev ve iş yerlerinin kapılarını kolaylıkla açabilmek için kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. N.H. ve T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, Nazilli E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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