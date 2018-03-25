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Polisle çatışan zanlılardan biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 00:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde polis ekipleri ile kaçan zanlılar arasında çıkan silahlı çatışma sonrası kaçan zanlılardan biri Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi İsmailcik mevkiinde polisle çatıştıktan sonra ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Koçarlı Çakırbeyli Jandarma Karargah Komutanlığına bağlı askerler, polise silahlı saldırıda bulunan firari şahıslardan H.T’yi saklandığı dağlık arazide kısa bir süre sonra yakaladı.

Polisle çatışan zanlılardan biri yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde polis ekipleri ile kaçan zanlılar arasında çıkan silahlı çatışma sonrası kaçan zanlılardan biri Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi İsmailcik mevkiinde polisle çatıştıktan sonra ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Koçarlı Çakırbeyli Jandarma Karargah Komutanlığına bağlı askerler, polise silahlı saldırıda bulunan firari şahıslardan H.T’yi saklandığı dağlık arazide kısa bir süre sonra yakaladı. Jandarma asayiş ekiplerince kaçan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün akşam saatlerinde Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesindeki polis kontrol noktasında meydana gelmişti. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çakırbeyli Mahallesi’nde yaptığı uygulamada şüphelendiği 35 GD 0563 plakalı aracı durdurmuştu. Kimlik kontrolü sırasında araç hızla kontrol noktasından hareket edince, polis ekipleri de peşine düşmüştü. Çakırbeyli ile Gözkaya Mahalleleri arasındaki İsmailcik mevkiinde çamura saplanan, aracı terk eden iki şüpheli yaya olarak kaçmaya başlamıştı. Polis ekibinin dur ihtarına ateşle karşılık veren şüphelilerle polisler arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Yaklaşık 10 dakika boyunca çatışan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Çatışmada kullandıkları silahın kurşunun bitmesi üzerine şüpheliler silahı bırakıp dağlık alanda izlerini kaybettirmişti.

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