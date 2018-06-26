Polisle girdiği çatışmada vurularak öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'dur' ihtarına uymayıp, polisle çatışmaya girdiği belirtilen müteahhit Şerafettin Yalçınkaya (44), vurularak yaşamını yitirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkındaki 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, evli Şerafettin Yalçınkaya'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden Yalçınkaya, saat 01.30 sıralarında, Ata Mahallesi 653 Sokak'ta, iddiaya göre, otomobilden inip, koşarak kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına uymayıp, tabancayla ateş ettiği belirtilen Yalçınkaya ile polisler arasında çatışma çıktı. Yalçınkaya, çatışma sırasında vuruldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerafettin Yalçınkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alarak, hastaneye gelen Yalçınkaya'nın yakınları, gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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