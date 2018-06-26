Polisle girdiği çatışmada vurularak öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'dur' ihtarına uymayıp, polisle çatışmaya girdiği belirtilen müteahhit Şerafettin Yalçınkaya (44), vurularak yaşamını yitirdi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkındaki 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, evli Şerafettin Yalçınkaya'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden Yalçınkaya, saat 01.30 sıralarında, Ata Mahallesi 653 Sokak'ta, iddiaya göre, otomobilden inip, koşarak kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına uymayıp, tabancayla ateş ettiği belirtilen Yalçınkaya ile polisler arasında çatışma çıktı. Yalçınkaya, çatışma sırasında vuruldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerafettin Yalçınkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alarak, hastaneye gelen Yalçınkaya'nın yakınları, gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı
Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim
Times başyazısında Erdoğan yorumu: Avrupa'ya bir Putin yetiyor da artıyor
Ünlü modelle evli profesör öğrencisiyle ilişkiye girince işinden oldu!
Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum