Polisler operasyona giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da narkotik operasyonuna giden sivil polis ekibinin içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yön tabelasına çaptı. Kazada 1'i ağır 3 polis memuru yaralandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu ilçesi Narkotik Grup Amirliği'nde görevli bir ekip, il merkezindeki uyuşturucu operasyonuna katılmak üzere yola çıktı. Polis memuru Emrah Ergin'in kullandığı otomobil, Atatürk Ormanı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yön tabelasına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sürücü Emrah Ergin ile araçta buluna polis memurları Erdem Toprak ile Serkan Bulut, ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Bulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ile doktor Numan Karaaslan, yaralıların ikisinin durumunun iyi olduğunu, müdahalenin ardından servise alındığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Becerir, trafik kazasında 3 polis memurunun yaralandığını ve 2'sinin kendi hastanelerinde birinin de Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Tekirdağ Devlet Hastanesi'ndeki yaralımızın kalçasında çatlağı var. Genel durumu iyi servise alındı. Buradaki 2 polis arkadaşımız var. Birinin belinde kırık, idrar yolunda bir kanaması bulunuyor müdahale edildi. Genel stabil durumu iyi. Ağır yaralı olan polis arkadaşımızın kafasında darbe var. Beyin cerrahisi ameliyata aldı. Beyin kanaması bulunuyordu. Kanamayı boşalttık. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an yoğun bakıma alındı. Durumu orta derecede ciddi. İnşallah güzel bir tedavi ile kurtulacak" diye konuştu.

Kazanın duyulması ile birlikte Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeli hastaneye akın ederek kan verdi, arkadaşları hakkında bilgi aldı.

