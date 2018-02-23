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Polisler otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu, 3 şüpheli kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sürücüsünün uygulama yapan polislerin 'dur' ikazına uymayarak kaçtığı otomobili, kovalamaca sonrasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sürücüsünün uygulama yapan polislerin 'dur' ikazına uymayarak kaçtığı otomobili, kovalamaca sonrasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan inen 1'i kadın, 3 kişi olay yerinden kaçtı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Yol üzerinde uygulama yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ikazına uymayan sürücü, uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kısa süre süren kovalamacanın ardından otomobil 3 polis memurunun lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu. Lastikleri patlayan otomobilden inen 1'i kadın, 3 kişi olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevresinde bomba olma ihtimaline karşı çalışma yaptı. Polisin otomobili terk eden 3 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

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