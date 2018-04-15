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Polislerden kaçamayacağını anlayan şahıs uyuşturucuyu çöpe attı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 18:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kendisinden şüphelenen Yunus polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan bir şahıs üzerinde bulunan bonzaiyi çöpe attı.Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.K’yı durdurmak istedi.

Polislerden kaçamayacağını anlayan şahıs uyuşturucuyu çöpe attı

Adıyaman’da, kendisinden şüphelenen Yunus polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan bir şahıs üzerinde bulunan bonzaiyi çöpe attı.
Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.K’yı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs ile polis arasında kısa süredeli bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda yakalanan Y.K’nin yapılan üst aramasında herhangi bir şeyle karşılaşılmayınca polis ekipleri şahsın kaçtığı güzergahlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda bir çöp kovası içerisinde 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai muhafaza altına alınırken şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polislerden kaçamayacağını anlayan şahıs uyuşturucuyu çöpe attı

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