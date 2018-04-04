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Polislere "güler yüz" talimatı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, CİMER ve BİMER’e Bursa’da görev yapan polis memurlarıyla ilgili yapılan teşekkür ve şikâyet mesajlarını paylaştı.

Polislere "güler yüz" talimatı

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, CİMER ve BİMER’e Bursa’da görev yapan polis memurlarıyla ilgili yapılan teşekkür ve şikâyet mesajlarını paylaştı. Ak, polislerden vatandaşa karşı güler yüzle çalışmaya devam etmelerini istedi.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yaptığı teşekkür ve şikâyet mesajlarını paylaşarak memurlara talimat verdi. Bütün polis memurlarına gönderilen talimatta, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye ulaşması için bütün teşkilat çalışanlarına görev düştüğü ve vatandaşa karşı daima güler yüzlü olunması gerektiği ifade edildi.
BİMER, CİMER, 155 hattı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait mail adresine gönderilen teşekkür mesajlarında vatandaşın en çok trafik uygulamaları ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından memnun olduğu görüldü. Polis memurlarına verilen talimatlarda ise memnuniyetin artması ve işlerin daha rahat yürüyebilmesi için diyaloglara son derece önem verilmesi, özellikle güler yüzün eksik edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Talimatlar arasında en çok dikkat çekenler ise şunlar oldu: Tarafsız, güvenilir ve inandırıcı olmanın vatandaşlarımız ile en üst seviyede başarı sağlayacağı ve bu durumun kurumsal başarıyı beraberinde getireceği unutulmamalıdır. Teşkilatımız ile vatandaşlarımızın ilk karşılaşma yeri olan polis merkezlerimiz, kurum irtibat noktalarımız, asayiş ve trafik ekiplerimiz başta olmak üzere personelimiz kişisel iletişimine dikkat edecek. Birim amirleri tarafından bu durum denetlenerek gerekli hassasiyet gösterilecek. Vatandaşlarımızın dilek, istek, tavsiye, telkin ve şikâyetleri en hassas şekilde dinlenilecek, uygun hitap ve anlatım ile onlara gerekli izahat yapılacak.

Polislere

Polislere

Polislere

Polislere

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