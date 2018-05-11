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Polislere sahte kimlik ve ehliyet gösteren zanlının evinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin A.

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) Adana'da 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin A. (30), kendisini yakalayan polislere üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte ehliyet verdi. Polislerin durumu fark etmesi üzerine, şüpheli bu kez sahte nüfus cüzdanını gösterdi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde buldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satma, adam yaralama ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin A.'yı takip etmeye başladı. Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan evine girmek isteyen zanlıyı polis ekipleri gözaltına aldı. Bunun üzerine Hüseyin A., polislere kendisinin hiçbir suça karışmadığını, yanlış kişiyi yakaladıklarını söyleyip, üzerinde kendi fotoğrafı olan sahte ehliyeti verdi. Bunun üzerine ekipler, inceledikleri ehliyetin durumundan şüphelenip, Hüseyin A.'dan nüfus cüzdanın istedi. Nüfus cüzdanının evde olduğunu söyleyen Hüseyin A. polislere kapıda beklemesini söyledi.

Bir süre sonra gelen Hüseyin A. getirdiği nüfus cüzdanını polislere verdi. Ekipler nüfus cüzdanınında sahte olduğunu görünce eve baskın yaptı. İçeri giren polis, yaptığı aramada ise, 2 kilo 303 gram esrar, bin 515 adet uyuşturu hap, 1 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen 140 lira para ele geçirdi. Bunun üzerine polis, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet veren Hüseyin A.'yı kesin kimlik tespiti için parmak izine gönderdi. Emniyete götürülen zanlı, susma hakkını kullandı. Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

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