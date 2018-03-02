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Polislere saldırıp serbest kalan genç bu kez kavgada 2 kişiyi silahla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 polise saldırıp hastanelik olmasıyla ilgili adliyeye sevk edilip serbest bırakılan genç bu kez kavga sırasında 2 kişiyi tabancayla yaralayınca gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z.

Samsun’da 2 polise saldırıp hastanelik olmasıyla ilgili adliyeye sevk edilip serbest bırakılan genç bu kez kavga sırasında 2 kişiyi tabancayla yaralayınca gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. ve M.U. 3 kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldular. Polisleri darp ettikleri iddia edilen T.K.(25), B.K.(20) ve A.K.(34) adlı 3 kişi gözaltına alındı ve 2 gün önce Samsun Adliyesine sevk edilip savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldılar.
Polislere saldırı olayına karışan A.K., dün İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde kavga sarısında G.E.(21) ve U.A.Ö.’yü (28) her iki bacaklarından tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıda 2 kişiyi yaralayan A.K. ile söz konusu şahıslar kavga edip darp olayına karışan karşı taraftan L.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan A.K. ve L.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

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