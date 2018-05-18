HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polislere saldırttığı köpeği vurularak etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı.

Polislere saldırttığı köpeği vurularak etkisiz hale getirildi

TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hele getirilirken, İsmail G. de yakalanarak gözaltına alındı. İsmail G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün, Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İsmail G., polisleri karşısında görünce pitbull cinsi köpeğinin tasmasını çıkartıp, ekiplere saldırttı. Bir polisi elinden ısıran köpek, diğer polislerin müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Bu sırada İsmail G. ise "Vurma oğlumu" diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedinin ardından İsmail G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İsmail G.'nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi. Polisin evdeki aramaları sürerken, köpek tarafından eli ısırılan polis memuru tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Polislere saldırttığı köpeği vurularak etkisiz hale getirildiPolislere saldırttığı köpeği vurularak etkisiz hale getirildiPolislere saldırttığı köpeği vurularak etkisiz hale getirildiPolislere saldırttığı köpeği vurularak etkisiz hale getirildi

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
2 kardeşi cep telefonu taksidi için öldürmüş2 kardeşi cep telefonu taksidi için öldürmüş
Tarlada kendini astıTarlada kendini astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.