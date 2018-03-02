Polisleri darp sonrası 2 kişiyi silahla vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da bir kavga sırasında 2 polisi hastanelik eden ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şahıs, yine bir kavgada 2 kişiyi silahla vurunca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. ve M.U., 3 kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Polisleri darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan T.K. (25), B.K. (20) ve A.K. (34), 2 gün önce sevk edildikleri Samsun Adliyesinde savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Zanlılardan A.K., dün İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yine bir kavgada G.E. (21) ve U.A.Ö.’yü (28) bacaklarından tabancayla vurarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 kişiyi yaralayan A.K. ile kavgaya karışan diğer gruptan L.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan A.K. ve L.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, L.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.