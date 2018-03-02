HABER

Polisleri darp sonrası 2 kişiyi silahla vuran şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kavga sırasında 2 polisi hastanelik eden ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şahıs, yine bir kavgada 2 kişiyi silahla vurunca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z.

Samsun’da bir kavga sırasında 2 polisi hastanelik eden ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şahıs, yine bir kavgada 2 kişiyi silahla vurunca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. ve M.U., 3 kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Polisleri darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan T.K. (25), B.K. (20) ve A.K. (34), 2 gün önce sevk edildikleri Samsun Adliyesinde savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Zanlılardan A.K., dün İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yine bir kavgada G.E. (21) ve U.A.Ö.’yü (28) bacaklarından tabancayla vurarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 kişiyi yaralayan A.K. ile kavgaya karışan diğer gruptan L.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan A.K. ve L.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, L.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş

Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Otomobil hırsızları yakalandı

Otomobil hırsızları yakalandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.