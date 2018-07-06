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Polisleri gören hırsız: Ben de polisi arayacaktım (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Adana'da, girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak, altın ve para çalan Yılmaz Kılıç'ın (45), emniyetteki sorgusu tamamlandı.

TUTUKLANDI
Adana'da, girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak, altın ve para çalan Yılmaz Kılıç'ın (45), emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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