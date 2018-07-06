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Polisleri gören hırsız: Ben de polisi arayacaktım

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

ADANA'da girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak altın ve para çalan Yılmaz Kılıç (45), sivil polislere yakalanınca, "Ben de tam şimdi polisi arıyordum.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak altın ve para çalan Yılmaz Kılıç (45), sivil polislere yakalanınca, "Ben de tam şimdi polisi arıyordum. Geldiğiniz iyi oldu" dedi.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yılmaz Kılıç, içinde tornovida, levye, pense ve ingiliz anahtarı bulunan çantasıyla apartmana girdi. Binadaki 2 dairenin kapı göbek kilitlerini kıran Kılıç, evlerden altın, para ve parfüm şişelerini çaldı. Bir süre sonra apartman sakinleri, Kılıç'tan şüphelenip kim olduğunu sordu. Kılıç ise vatandaşlara, "Bu evin sahibi benim akrabam, onlara bakmaya geldim" dedi.

Kılıç'a inanmayan vatandaşlar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yakaladı. Kılıç, vatandaş sandığı sivil polislere de "Akrabamın evine geldim" dedi. Bunun üzerine ekipler, polis kimliklerini gösterip kapıların kilit göbeklerinin neden söküldüğünü sordu. Kılıç ise "Hırsız girmiş sanırım. Ben de tam şimdi polisi arıyordum, geldiğiniz iyi oldu" diye cevap verdi.

Çantasından tornovida, levye, pense, ingiliz anahtarı, evlerin kırılan kapı kilitleri ve çalınan altın ve para çıkan Yılmaz Kılıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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