Polisleri gören kadın, uyuşturucuları sütyenine sakladı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta arama yapmak isteyince, şüpheli kadın uyuşturucu maddeleri sütyenine sakladı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri, 25 Mart Pazar günü, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Araçta bulunan E.Ç.’nin (25) eşi S.Ç. ekipleri görünce araçta bulunan uyuşturucu maddeleri sütyenine sakladı. Olay yerine çağrılan kadın polisler, S.Ç.’nin üzerinde arama yaparak, kadın şüphelinin sütyenine sakladığı uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, paketler halinde esrar, metamfetamin ve “bong” adı verilen uyuşturucu içmekte kullanılan nargile bulundu.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, yaptıkları sorgulamada, kadın zanlı S.Ç.’ye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yaparken, eşi E.Ç.’yi de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla Çeşme Adliyesine sevk etti.