Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da göreve giden çevik kuvvet polislerini tayışan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Erzincan- Kemah karayolunun 40'ıncı kilometresi Acemoğlu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İliç eski Belediye Başkanı Muhlis Doğan'ın cenazesi için göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan, Burak Karabuluk yönetimindeki 24 EP 847 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan 10 çevik kuvvet polisi, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı
Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Okuyucu Yorumları 0 yorum