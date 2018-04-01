Polislerin yaralandığı kazayla ilgili bir sürücü gözaltına alındı

TEM Otoyolu’nda 8 polisin yaralandığı kazayla ilgili şehir polis kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olaya sebebiyet verdiği belirlenen bir otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmiş, olayda 8 polis yaralanmıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği, yaralı meslektaşlarının ifadesini aldı. Kazaya aniden şerit değiştiren bir otomobilin neden olduğunu belirleyen polis, olay anına ilişkin şehir polis kameralarını da inceledi. Kazaya neden olan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücü Dursun İ.’yi gözaltına aldı.
Dursun İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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