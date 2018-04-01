HABER

Polislerin yaralandığı kazayla ilgili bir sürücü gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu’nda 8 polisin yaralandığı kazayla ilgili şehir polis kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olaya sebebiyet verdiği belirlenen bir otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmiş, olayda 8 polis yaralanmıştı.Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği, yaralı meslektaşlarının ifadesini aldı.

TEM Otoyolu’nda 8 polisin yaralandığı kazayla ilgili şehir polis kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olaya sebebiyet verdiği belirlenen bir otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmiş, olayda 8 polis yaralanmıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği, yaralı meslektaşlarının ifadesini aldı. Kazaya aniden şerit değiştiren bir otomobilin neden olduğunu belirleyen polis, olay anına ilişkin şehir polis kameralarını da inceledi. Kazaya neden olan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücü Dursun İ.’yi gözaltına aldı.
Dursun İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.