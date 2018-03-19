Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve daha sonra iade edilen polis memuru Selahattin D., Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon lirayı, herhangi bir izin almadan yasalara aykırı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktardı. Emniyette mutemet olarak görev yapan Selahattin D., parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gitti. Banka memuru, bu miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap için ödenek olarak ayrılmasından şüphelendi. İşlem hemen durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü'ne haber verildi. Selahattin D., bu sırada kaçtı.
DAHA ÖNCE 7 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞ
Daha önce 7 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen polis memuru Selahattin D., Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Selahattin D.'nin verdiği ilk bilgilerle Beytüşşebap'ta bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Maliye ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile uzmanlarından oluşan 4 kişilik denetim ekibi, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.
DHA
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