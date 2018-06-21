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Polisten apart dairelere sıkı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polis ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik yaptığı denetimde, kayıt yapmadığı gerekçesiyle 8 apart sahibine toplam 89 bin 244 lira ceza kesti.

Polisten apart dairelere sıkı denetim

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik yaptığı denetimde, kayıt yapmadığı gerekçesiyle 8 apart sahibine toplam 89 bin 244 lira ceza kesti. Ayrıca kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu kişi ile il dışına izinsiz çıktığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Pamukkale ilçesindeki günübirlik kiralanan apart dairelerine yönelik denetim yaptı. Eş zamanlı başlatılan denetimde, 147'si yabancı uyruklu 274 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimde kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu ile ikamet ettiği il sınırları dışına izinsiz çıktığı belirlenen 7 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı. Kayıt tutmadığı tespit edilen 8 ayrı apart sahibine ise toplam 89 bin 244 lira idari para cezası uygulandı.

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Polisten apart dairelere sıkı denetim

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