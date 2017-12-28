Polisten hırsızlık, yankesicilik ve kapkaça karşı filmli uyarı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı vatandaşları hazırladıkları kısa filmle uyardı.
Hırsızların, gözüne kestirdiği kişilerin cüzdan, çanta ve cep telefonlarını değişik yöntemlerde çaldığını belirten emniyet yetkilileri, alınacak tedbirleri hazırladıkları kısa film ile anlattı. Polislerin oynadığı kısa film gerçeği aratmazken, hırsızlık, yankesicilik ve tırnakçılık yöntemleride uygulamalı gösterildi. Halkın mağdur olmamaları için nelere dikkat etmeleri gerektiği, toplum içinde hedef olmamaları için nasıl davranmaları gerektiği de bu filmde anlatıldı.
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