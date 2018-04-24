Polis’ten “Huzurlu Park” uygulaması

Balıkesir’in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan Huzurlu Park uygulaması ile bir kişi gözaltına alınırken 3 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğünce ’’ Huzurlu Park ’’ uygulaması kapsamında Havran ilçe merkezinde 2 ekip ve 8 personel ile yapılan uygulamada 102 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 1 şahsa ’’ Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmaktan’’ işlem yapılırken , 3 taşıta trafik yönünden işlem yapılıp trafikten men edildi.