Polis’ten “Huzurlu Park” uygulaması

Balıkesir’in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan Huzurlu Park uygulaması ile bir kişi gözaltına alınırken 3 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgilere göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğünce ’’ Huzurlu Park ’’ uygulaması kapsamında Havran ilçe merkezinde 2 ekip ve 8 personel ile yapılan uygulamada 102 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 1 şahsa ’’ Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmaktan’’ işlem yapılırken , 3 taşıta trafik yönünden işlem yapılıp trafikten men edildi.
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