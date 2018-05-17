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Polisten kaçak güneş gözlüğü operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, ünlü markaların taklidi bin 800 güneş gözlüğü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Polisten kaçak güneş gözlüğü operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, ünlü markaların taklidi bin 800 güneş gözlüğü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya ünlü markaların takliti güneş gözlüğü sürüleceği ihbarını aldı. Dün harekete geçen polis, Akhan Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu, arama yaptı. Otomobilin bagajında, 'çakma' olarak tabir edilen ünlü markaların taklidi bin 800 güneş gözlüğü ele geçirildi. El konulan güneş gözlüklerinin, güneşten gelen zararlı ışınlardan korumadığı gibi aynı zamanda göze gelen zararlı ışınların miktarını arttırdığı belirlendi.
Gözaltına alınan 2 kişi, haklarında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan tutanak tutularak serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçak güneş gözlüğü operasyonu

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