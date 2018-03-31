Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan polis, gece yarısı Yüreğir İlçesinde Camili Mahallesi’nde bulunan kesimhaneye baskın düzenlendi. Bir evin bahçesinde baraka kısmını kesimhaneye çeviren 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.
3 TON BULUNDU
Kesimhanede ise yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi. Kesilmiş etler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Kesimhanede kesilen tavukların, tavuk kıymasında yapılan kebaplar da ve tavuk dönerde kullanıldığı öğrenildi.
İHA
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