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Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 04:49 | Son Güncelleme

Adana’da kaçak tavuk kesimhanesine polis ekipleri gece yarısı baskın düzenlendi. Baskında 3 ton kesilmiş tavuğa el konulurken olayla alakalı 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan polis, gece yarısı Yüreğir İlçesinde Camili Mahallesi’nde bulunan kesimhaneye baskın düzenlendi. Bir evin bahçesinde baraka kısmını kesimhaneye çeviren 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

3 TON BULUNDU

Kesimhanede ise yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi. Kesilmiş etler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Kesimhanede kesilen tavukların, tavuk kıymasında yapılan kebaplar da ve tavuk dönerde kullanıldığı öğrenildi.

İHA

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