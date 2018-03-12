Polisten kaçan hırsız çatıya çıkarak intihar girişimde bulundu

Aksaray’da bir inşaattan hırsızlık yaparken polis ekiplerinin fark etmesi sonucu kaçmaya başlayan şüpheli, yakalanacağını anlayınca 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 802 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından fark edilen Emrah B. (35), polisleri görünce çaldığı malzemeleri bırakarak kaçmaya başladı. Sokak aralarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan hırsızlık şüphelisi, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polis, çatıda kıstırılan ve yakalanacağı anlayınca intihar girişiminde bulunan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şüphelinin atlayabileceği bölgeye şişme branda açtı.

Gazetecilere çatıdaki kiremitleri fırlattı

Çatıda polisleri uzun süre uğraştıran hırsızlık şüphelisi, bir ara basın mensuplarının kendisini görüntülemeye çalıştığını fark edince tepki gösterdi. Çatıdan eline geçirdiği kiremitleri basın mensuplarına atan şüpheli şahıs, polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Polisin çabaları sonunda hırsızlık şüphelisi ikna edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin kısa bir süre önce hırsızlıktan girdiği cezaevinden çıktığı, bu süreç içerisinde de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.